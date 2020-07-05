В Новой Каховке горит пятиэтажный жилой дом: фото, видео
В ГСЧС говорят, что пожар локализован, продолжается ликвидация
В Новой Каховке Херсонской области загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя из квартиры распространилось на всю площадь крыши. Людей эвакуировали.
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Как пишет местное издание Нова Каховка.City, жители города сообщили в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.
Один из пользователей написал, что квартиру поджег человек, который поссорился со своей женой.
July 5, 2020
В ГСЧС Херсонской области сообщили о пожаре крыши пятиэтажного дома по ул. Букина. На месте происшествия работают семь пожарно-спасательных отделений и 25 человек личного состава.
"Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено. Пожар локализован в 16:16 ч. Продолжается ликвидация пожара", - сообщили в ГСЧС.
21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.
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