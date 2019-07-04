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04.07.2019, 20:29

Пожар в заминированном лесу в Луганской области ликвидирован

Пожар в заминированном лесу в Луганской области ликвидирован - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Пожар в лесу возле села Колесниковка Станично-Луганского района начался вчера, 3 июля

Пожар лесной подстилки возле села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на территории Песчаного лесничества на общей площади около 20 га начался вчера, 3 июля.

Сначала в ГСЧС сообщили, что тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. 10 пиротехников начали работы по разминированию местности.

Сегодня спасатели сообщили, что пожар локализован.

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Теги: пожар, лес, колесниковка
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