Пожар в заминированном лесу возле Луганска локализован

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Пожар возле поселка Колесниковка Станично-Луганского района локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь локализован на площади 4,8 га.

Как сообщалось ранее, 3 июля возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества загорелся лес на общей площади около 20 га.

"Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства", - уточнили в ГСЧС. Пиротехники в составе 10 человек проводят работы по разминированию местности.

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