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01.07.2019, 06:18

В зоне ООС произошел пожар: подозревают диверсию - фото, видео

В зоне ООС произошел пожар: подозревают диверсию - фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По данным ООС, на локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов, пострадавших нет

На Приазовье ликвидировали масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре объединенных сил.

По данным ООС, начали "детонировать неразорвавшиеся снаряды, которые еще остались с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ".

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то за это не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - отметил военнослужащий с позывным "Сержант".

По словам главы военно-гражданской райгосадминистрации Широкино и Бердянского Олега Прилипко, произошло возгорание сухой травы.

"В результате чего, большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам", - подчеркнул Прилипко. 

Он исключает варианта по диверсии.

26 июня 2019 года в 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс кв м. Общая площадь склада – 3,5 тыс кв м. Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет. Угрозы распространения огня на соседние здания также нет.

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Теги: оос, пожар, приазовье, диверсия
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