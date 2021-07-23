Показали "крымские" паспорта: 12 российским морякам запретили въезд в Украину
Украина запретила въезд в страну на три года 12 российским морякам. Они предъявили в морском порту Южный паспорта, выданные в оккупированном Крыму, передает Государственная пограничная служба Украины.
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Сообщается, что к украинскому пункту пропуска в Одесской области прибыло судно под флагом Либерии. На борту было 12 человек, все – граждане РФ. Они предъявили украинским пограничникам паспорта, выданные в оккупированном Крыму, за что получили запрет на въезд на три года.
В ГПСУ напомнили о законе о правах и свободах на оккупированной территории Украины, согласно которому любой документ, выданный незаконными "органами власти" считается недействительным.
- В июне 2021-го пограничники задержали мужчину, который сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу.
- 22 июля пограничники сообщили, что россиянин пытался за $1500 взятки попасть в Украину, и ему это удалось, но по незапланированному маршруту – он попал в СИЗО.
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