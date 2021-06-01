UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пограничники поймали нелегала: он закопал паспорт РФ в лесу и представлялся украинцем видео

01.06.2021, 15:04
Задержание нелегала из России на границе с Украиной (фото - ГПСУ)
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

В Сумской области пограничники задержали мужчину, который, сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, 35-летнего мужчину, который пытался незаконно перейти границу, заметили с помощью тепловизора около двух часов ночи.

После задержания он представлялся гражданином Украины, однако вскоре сознался, что является россиянином, пишут в ГПСУ.

По словам пограничников, у мужчины нашли ксерокопию паспорта России. Он утверждает, что закопал оригинал документа где-то в лесу.

Читайте также: Почему не сбит залетевший в Сумскую область вертолет из России: позиция главы погранслужбы

Открыто административное дело за попытку незаконного пересечения границы и нарушение приграничного режима, пишут ГПСУ. Наказание будет определять суд.

Читайте также: Пограничники обнаружили в 30 км от берегов Одесской области ракетный корвет России

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница паспорт гпсу россиянин сумская область нелегал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 