В Сумской области пограничники задержали мужчину, который, сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, 35-летнего мужчину, который пытался незаконно перейти границу, заметили с помощью тепловизора около двух часов ночи.

После задержания он представлялся гражданином Украины, однако вскоре сознался, что является россиянином, пишут в ГПСУ.

По словам пограничников, у мужчины нашли ксерокопию паспорта России. Он утверждает, что закопал оригинал документа где-то в лесу.

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Открыто административное дело за попытку незаконного пересечения границы и нарушение приграничного режима, пишут ГПСУ. Наказание будет определять суд.

В конце мая пограничники помешали украинцу завезти оборудование для военной авиации из России.

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Марк Сировой

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