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Пограничники помешали украинцу завезти оборудование для военной авиации из России – видео видео

30.05.2021, 13:43
Скриншот видео ГПСУ
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Пограничники задержали 48-летнего жителя Сум, который, как они утверждают, незаконно пытался завезти из России военное оборудование. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, патруль пограничников задержал мужчину у села Пушкарное Сумской области, неподплеку от границы с Россией.

У него обнаружили 10 коробок, в которых было оборудование для военной авиации и радиолокации, пишут в ГПСУ. Мужчина задержан, сказал пресс-секретарь Сумского погрничного отряда.

Также СБУ открыла уголовное дело о нарушении правил международных передач товаров (ч. 1 ст. 333 УК), передают пограничники. Мужчине может грозить до трех лет тюрьмы.

  • В России производят клистроны - сверхвысокочастнотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300, которые используют в Украине.
  • Летом 2020 года из-за клистронов разгорелся скандал: ГБР изъяло у военных ракетчиков под Киевом семь клистронов – ВСУ обвинили ГБР в подрыве обороноспособности страны и потребовали их вернуть. После этого в ГБР сообщили, что вернули изъятое оборудование
  • Подозреваемый по делу "ЧВК Семенченко" внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что "в СБУ есть те, кто работает на российские спецслужбы и хочет раскрыть каналы поставки клистронов", с которыми он якобы связан.
Марк Сировой
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сбу пограничники гпсу военная техника радиолокация
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