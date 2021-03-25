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Дело о создании ЧВК. Агент НАБУ Шевченко связывает подозрение от СБУ с Вагнергейтом

25.03.2021, 16:10
Дело о создании ЧВК. Агент НАБУ Шевченко связывает подозрение от СБУ с Вагнергейтом - Фото
Христов Грозев и Евгений Шевченко (фото - Євген Шевченко, Facebook)

Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что получил подозрение от СБУ в создании незаконного вооруженного формирования из-за его роли в скандале о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом он заявил в интервью Цензор.нет.

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"Я связываю это прежде всего с желанием дискредитировать Вагнергейт. Как известно, я дал интервью журналисту Bellingcat Христо Грозеву для его фильма (о ЧВК Вагнера, – ред.), и тут такое странное совпадение ко мне прилетело", – сказал он.

Шевченко утверждает, что следствие по нему началось полгода назад. "Как раз после того, как я обвинил в государственной измене Ермака (главу Офиса президента, – ред.), который слил спецоперацию ГУР МО по аресту вагнеровцев", – уточнил он.

По его словам, следствие шло "весьма вяло", однако именно после его интервью Грозеву началась "активная фаза".

Он также считает, что "в СБУ есть те, кто безусловно работает на российские спецслужбы, и хочет раскрыть каналы поставки клистронов", с которыми якобы связан Шевченко.

СПРАВКА. Клистроны – приборы для зенитно-ракетных комплексов ВСУ, которые производятся в России и тайно ввозятся в Украину.

Кроме того, Шевченко не исключает, что подозрение может быть попыткой дискредитации его как человека, связанного с НАБУ,  попыткой уничтожить этот орган и уволить его директора Артема Сытника.

Сегодня брифинге в СБУ по этому делу глава департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности Ян Стрелюк заявил, что считает любые инсинуации и комментарии фигурантов неуместными. "Они будут опровергнуты в ходе досудебного расследования", – заверил представитель ОГП.

LIGA.net также направила запрос в СБУ с просьбой отреагировать на заявления Шевченко в адрес спецслужбы.

  • Летом 2020-го Шевченко был одним из первых, кто сообщил о якобы сорванной после совещания в Офисе президента спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.
  • Сейчас фильм о спецоперации снимает The Bellingcat – международная группа журналистов-расследователей. На прошлой неделе ее руководитель Христо Грозев встречался с Шевченко в Киеве.
  • 24 марта Шевченко сообщил, что к нему пришли с обысками сотрудники СБУ, и заявил, что у него ничего незаконного не нашли и ничего не изъяли.
  • В тот же день СБУ заявила, что Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении. 
  • Шевченко в ответ сказал, что в 2018-м планировал вместе с ветеранами создать охранную фирму, которая будет выполнять контракты по безопасности Госдепа США в Сирии и Афганистане. По его словам, план так и не были реализован. Он считает обвинения "смешными". 

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Марк Сировой
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чвк вагнера сбу подозрение спецоперация bellingcat чвк евгений шевченко Христо Грозев
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