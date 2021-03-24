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Сегодня, 24 марта, Служба безопасности заявила, что бывший народный депутат Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко были одними из организаторов частной военной компании и создателями схемы поставок оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, в состав ЧВК якобы входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Спецслужба сообщает, что подготовка членов ЧВК якобы проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, а часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

По данным СБУ, контроль и координацию деятельности организации осуществляли 15 украинцев. Они якобы вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

Спецслужба информирует, что отдельно следователи получили данные о якобы участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока, а также зафиксировали предложения организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия Главка СБУ в Киеве и области, организаторами такой деятельности якобы были Семенченко и Шевченко.

По версии следователей СБУ, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

СБУ сообщает, что Семенченко, Шевченко и другим фигурантам сообщено о подозрении по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ заявляют, что провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители заявляют, что изъяли:

- около 5500 патронов различного калибра;

- семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

- четыре подствольных гранатомета;

- ручной пулемет Калашникова;

- две автоматические винтовки;

- три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74;

- семь помповых ружей;

- 38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

- 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид;

- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Также сообщается об изъятии финансовой документации и черновых записей по организационной структуре вооруженного формирования, личные дела участников.

LIGA.net ранее писала о компании, которую создавал Семенченко.

В тексте "Войны будущего. Как устроен мир частных военных компаний и кто из них самый сильный" упоминается, что в 2019 году Семенченко рассказал, что создал компанию международной безопасности, зарегистрированную в США, с представительством в Украине.

"Мы занимаемся, например, обеспечением безопасности для неправительственных и международных организаций в зонах повышенного риска: обучением местных правоохранительных органов и представителей власти", – рассказал он.

При этом информации о его компании или ее деятельности в открытых источниках практически нет.

ДОПОЛНЕНО В 22:25.

Шевченко в комментарии к своему сообщению об обысках в Facebook, отвечая на вопрос, в чем его подозревают, написал, что в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования, и пояснил:

"Речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождения конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане".

Он добавил, что поскольку в конце 2018-го 45-й президент США Дональд Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах, планы украинских ветеранов не были реализованы.

"Но обвиняют в том, что просто смешно: "Подготовка и совершение действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивании населения, провокации военного конфликта …" Сейчас адвокаты изучают подозрение и впоследствии я предоставлю более подробную информацию", – рассказал Шевченко.

Наталия Медведева

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