СБУ пришла с обысками к агенту НАБУ Шевченко

К агенту Национального антикоррупционного бюро Евгению Шевченко пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом написал сам Шевченко в Facebook, факт обысков подтвердили LIGA.net в пресс-службе СБУ.

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"СБУ ищет у меня дома российские военные контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований", – написал Шевченко.

Агент НАБУ также утверждает, что у него ничего незаконного не нашли и ничего не изъяли. Он предполагает, что завтра может быть суд по избранию ему меры пресечения.

В СБУ же пока деталей не раскрывают.

"Да, обыски действительно были, продолжаются следственные действия. Официальная и исчерпывающая информация по этому поводу будет обнародована СБУ в ближайшее время сегодня", – сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

Марк Сировой

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