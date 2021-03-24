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СБУ пришла с обысками к агенту НАБУ Шевченко

24.03.2021, 15:20
СБУ пришла с обысками к агенту НАБУ Шевченко - Фото
Евгений Шевченко (фото - Євген Шевченко, Facebook)

К агенту Национального антикоррупционного бюро Евгению Шевченко пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом написал сам Шевченко в Facebook, факт обысков подтвердили LIGA.net в пресс-службе СБУ.

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"СБУ ищет у меня дома российские военные контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований", – написал Шевченко.

Агент НАБУ также утверждает, что у него ничего незаконного не нашли и ничего не изъяли. Он предполагает,  что завтра может быть суд по избранию ему меры пресечения.

В СБУ же пока деталей не раскрывают.

"Да, обыски действительно были, продолжаются следственные действия. Официальная и исчерпывающая информация по этому поводу будет обнародована СБУ в ближайшее время сегодня", – сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

Марк Сировой
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