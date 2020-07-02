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ГБР обыскивает ракетные бригады Воздушных сил и изымает оборудование – ВС ВСУ

ГБР обыскивает ракетные бригады Воздушных сил и изымает оборудование – ВС ВСУ - Фото
Фото: пресс-служба Воздушных сил ВСУ
02.07.2020, 17:58

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что следователи ГБР изымают в зенитных ракетных бригадах детали ЗРК

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что 1 июля в зенитную ракетную бригаду ВС ВСУ (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления ГБР в Хмельницком. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда в рамках уголовного производства, следователи составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистроны) и соответствующую сопровождающую документацию. Сообщается, что следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов.

В пресс-службе подчеркивают, что в постановлении суда не говорится об изъятии, а только об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов.

Отмечается, что тоже самое происходит в зенитных ракетных бригадах в Одесской (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836) области.

В командовании поясняется, что сверхвысокочастотные приборы – один из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая защищает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

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Наталия Медведева
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