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Суд продолжит избирать меру пресечения Порошенко через неделю

Суд продолжит избирать меру пресечения Порошенко через неделю - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
01.07.2020, 18:45

Сегодня в Печерском суде Порошенко избирали меру пресечения в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки

Печерский райсуд Киева продолжит избирать меру пресечения пятом президенту Петру Порошенко 8 июля. Об этом объявили во время судебного заседания.

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Сегодня, 1 июля, в Печерском суде Порошенко избирали меру пресечения в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Следствие при новой власти подозревает, что в 2018-м, еще будучи президентом, он "путем издания явно преступного приказа склонил" военное должностное лицо - главу СВР Егора Божка - "к превышению им власти и служебных полномочий", то есть к назначению Семочко.

Сначала в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявляли, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога, но уже на заседании 18 июня просили отпустить его на время следствия под личное обязательство.

Дело против Порошенко рассматривает судья Сергей Вовк - тот самый, который в 2012-м вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. У Порошенко подали ходатайство: там подозревают, что Вовк может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом во главе с нынешним президентом Владимиром Зеленский.

Позднее защита решила, что не будет просить отвода Вовка. В Госбюро расследования отрицают какое-либо влияние на них по делам Порошенко с Банковой или Офиса генпрокурора.

Вадим Ребрина
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Петр Порошенко суд сергей семочко
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