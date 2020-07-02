Квасьневский об Украине: Тревожный откат стандартов – к политическим репрессиям

Александр Квасьневский (Фото: YES©2019. Фотограф: Валентина Ростовикова)

В Украине начинается тревожный откат стандартов, ситуация рискует развиться в ревизионизм в отношении политиков пост-Майдана. Об этом говорится в совместном заявлении бывшего президента Польши Александра Квасьневского и экс-главы Европарламента Пэта Кокса, опубликованном на сайте Квасьневского.

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Политические деятели предостерегли действующую украинскую власть от повторения событий 2012-2013 годов, когда в Украине происходили политически мотивированные преследования.

"С мая 2012 года по ноябрь 2014 года, в течение 18 месяцев, мы вместе работали в наблюдательной миссии высокого уровня, назначенной Европейским парламентом, в отношении оспариваемых уголовных приговоров политических деятелей в Украине.

Мы были свидетелями и докладывали о политизированной судебной системе и системе прокуратуры; судебная система, которая отдавала предпочтение обвинению над обвиняемыми, и система, в которой презумпция вины, а не невиновности казалась нормой. Мы отмечали избирательный характер политически мотивированного правосудия для одних, сосуществующего с атмосферой безнаказанности для других. Это было плохо для международного авторитета Украины и представляло угрозу свободе и независимости ее граждан дома", – говорится в заявлении.

Квасьневский и Кокс отмечают, что сейчас ведется беспощадная битва за сердца и умы украинского народа.

"Существует неослабевающая российская пропаганда извне, часто усиливаемая интересами мощных медиа в Украине", – пишут они.

По их мнению, общественное мнение в Украине было сознательно взбудоражено, чтобы ожидать тюремного заключения для предполагаемых преступников.

"Иногда это подкрепляется необоснованными политическими комментариями. Манипулирование судом с помощью общественного мнения не заменяет верховенство закона, – предупреждают Квасьневский и Кокс. – Информация, которую мы имеем, свидетельствует о том, что начинает появляться тревожный откат стандартов, шаг назад к тому, что рискует перерасти в ревизионизм в отношении пост-Майдана".

Они напоминают, что политики везде несогласны с действиями друг друга, но они борются на выборах и на дебатах в парламенте, а не в суде.

"Приближение местных выборов добавляет масла в огонь нашей обеспокоенности – мы становимся свидетелями преследования политических противников через систему правосудия, а не урну для голосования", – написали в своем завлении Квасьневский и Кокс.

Европейские политики предупреждают, что в конечном итоге, если этот курс действий возобладает, демократия и правопорядок в Украине станут первыми жертвами. А демократия и правопорядок – ключевые элементы общих ценностей, которые лежат в основе стремлений Украины в ЕС и НАТО.

Квасьневский и Кокс призывают:

* антикоррупционные агентства Украины нужно укреплять, а не подрывать;

* избирательное правосудие посредством преследования по политическим мотивам должно быть делом прошлого, а не инструментом будущего.

* органы госбезопасности и правоохранительных органов, а также органы прокуратуры и судебной системы нуждаются в независимости, а не в инструментализации.

"Ревизионистский шаг назад не принесет пользу европейской судьбе Украины. Мы говорим с позиций дружбы, заботы и уважения. Молчание в таких обстоятельствах может быть воспринято как согласие. Мы не можем молчать", – резюмировали Квасьневский и Кокс.

Они обнародовали свое заявление в тот же день, когда Печерский суд Киева рассматривал вопрос об избрании меры пресечения для пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко.

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