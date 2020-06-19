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Сенцов и другие бывшие узники Кремля: В Украине людей преследуют за их взгляды

Сенцов и другие бывшие узники Кремля: В Украине людей преследуют за их взгляды - Фото
Олег Сенцов (Фото: Martin Divisek/EPA)
19.06.2020, 18:07

Бывшие украинские политзаключенные выразили обеспокоенность в связи с политическими репрессиями в Украине

Бывшие украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк, Евгений Панов, Николай Сизанович, Александр Кольченко, Игорь Козловский и Владимир Жемчугов выступили против политических репрессий. Свою позицию они обнародовали на совместной пресс-конференции 19 июня, передает Укринформ.

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, бывший узник Кремля Олег Сенцов подчеркнул, что все украинские политзаключенные находились в тюрьмах РФ или на оккупированных территориях "не за какой-то преступление, а за гражданскую позицию, за Украину".

"Мы считали, что только в России и на оккупированных территориях, где нет закона, людей преследуют за их взгляды. Вернувшись в Украину, я увидел, что такая же система существует в Украине: людей преследуют за гражданскую или политическую позицию. Мне бы очень хотелось, чтобы наша власть сосредоточилась не на преследованиях бывших активистов или политиков, а работала над построением действительно независимой судебной системы, потому что там у нас очень большие проблемы – она ​​почти не реформирована. Чтобы власть сосредоточилась на реформировании прокуратуры, которая должна быть независимой, на реформе Министерства внутренних дел", - сказал Сенцов.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный и народный депутат фракции Европейская солидарность Ахтем Чийгоз сказал, что процессы, которые развиваются сегодня в Украине очень опасны.

"Это касается всех направлений: как политических репрессий, так и атаки на язык, так и в отношении армии, и всего, что мы после Революции Достоинства смогли построить в нашем государстве. Поэтому мы говорим, что это недопустимо, и люди, когда говорят "Нет – реваншу", "Нет – капитуляции", имеют в виду упомянутые мной процессы", - отметил Чийгоз.

  • 18 июня посольства США, Канады и Германии обратились к властям Украины с напоминанием о том, что суд не предназначен для сведения политических счетов.
  • В тот же день Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно политических репрессий.
  • Они привели в пример открытие около двадцати уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко; обвинение в умышленном убийстве общественного активиста, бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко; дело об убийстве Павла Шеремета, подозреваемых по которому содержат под стражей, но "доказательств в суд правоохранители не передали"; а также обвинения в адрес генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Татьяны Черновол, экс-директора Института национальной памяти, нардепа Владимира Вятровича и других.

Читайте также: Дело Порошенко. Выбор меры пресечения перенесли на 1 июля

Наталия Медведева
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Владимир Балух обращение политзаключенные Олег Сенцов ахтем чийгоз политические репрессии
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