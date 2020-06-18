Львовские депутаты – Зеленскому: В Украине усиливаются политические репрессии

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 18 июня, Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

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"Сегодня Украина снова оказалась перед выбором: двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России. Перед таким выбором страну ставит своими действиями центральная власть. И только от неравнодушных украинцев, их единства и решительности в защите цивилизованного выбора страны зависит наше будущее", – говорится в сообщении.

Депутаты облсовета высказали свое мнение относительно политических репрессий.

"В Украине усиливаются политические преследования. Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении", – пишут депутаты Львовского облсовета.

Они привели в пример открытие около двадцати уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко; обвинение в умышленном убийстве общественного активиста, бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко; дело об убийстве Павла Шеремета, подозреваемых по которому содержат под стражей, но "доказательств в суд правоохранители не передали"; а также обвинения в адрес генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Татьяны Черновол, экс-директора Института национальной памяти, нардепа Владимира Вятровича и других.

По мнению депутатов Львовского облсовета, правоохранители допускают процессуальные нарушения, используют "манипуляции и пропаганду в худших традициях советских времен".

В Львовском облсовете призывали центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине.

"Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно уходила в историческое небытие", - говорится в обращении.

Ранее сегодня сообщалось, что посольства США, Канады и Германии обратились к властям Украины с напоминанием о том, что суд не предназначен для сведения политических счетов.

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