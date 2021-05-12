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Пограничники обнаружили в 30 км от берегов Одесской области ракетный корвет России

12.05.2021, 13:36
Пограничники обнаружили в 30 км от берегов Одесской области ракетный корвет России - Фото
Патрульный корабль проекта 22160 Павел Державин (Фото - пропагандистское агентство РИА Новости)

12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывание ракетного корвета Черноморского флота РФ Павел Державин в 19 милях (около 30 км) к востоку от Черноморска. Об этом сообщает Укринформ.

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По информации пограничников, российский корвет после обнаружения украинскими пограничниками последовал к берегам временно оккупированного Крыма.

В Госпогранслужбе считают, что пребывания корабля в относительной близости к берегам Украины связано с тем, что корвет России сопровождал корабль Береговой охраны США US Hamilton.

СПРАВКА. Патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" – российские корветы с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, строительство которых ведется с 2014 года. Предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны, пресечения контрабандной и пиратства. Также корветы предназначены для охраны других кораблей, военно-морских баз и морских районов.
  • По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с Черного моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров, а также две подводные лодки.

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Станислав Стороженко
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Россия вмс пограничники черноморск корвет ГПС
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