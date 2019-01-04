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04.01.2019, 18:26

Полицейская овчарка по запаху нашла пропавшего 8-летнего ребенка

Полицейская овчарка по запаху нашла пропавшего 8-летнего ребенка - Фото
Фото: Нацполиция

Лире понадобилось пройти целый километр для того, чтоб разыскать пропавшего в Кривом Роге мальчика

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В Кривом Роге служебная собака по запаху нашла пропавшего 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мальчик приехал с родителями из Никополя в Кривой Рог и во время прогулки потерялся у торгового центра. Его родители сразу же обратились в полицию.

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Пока полицейские опрашивали родителей о приметах и обстоятельствах исчезновения ребенка, собака Лира взяла след от перчаток мальчика и прошла за ним по следу около километра.

На поиски потерявшегося мальчика понадобилось менее 30 минут, отмечают в полиции.

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Теги: полиция, кривой рог, происшествие
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