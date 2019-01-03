В США заключенного досрочно освободили за его подкаст

Слева - Уолтер Вудс (фото - facebook/EarHustlePodcast)

В США досрочно выпустили заключенного за то, что записывал подкаст о повседневной жизни в тюрьме. Об этом пишет AP.

Как заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун, заключенный Уолтер Вудс всегда помогал другим осужденным и записывал ежедневный подкаст Ear Hustle, который мог одновременно рассмешить и заставить задуматься.

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“Знаешь, мне одна женщина сказала, что ей нравится подкаст”, - передает слова губернатора Вудс. “Не знаю, слушает ли он сам его, но в мэрии многим нравится то что мы делаем”, - говорит бывший заключенный.

Подкаст создавался усилиями самого Вудса и других заключенных. Он состоит из 30 эпизодов, которые слушатели со всего мира скачали в общей сложности 20 млн раз.

В подкастах Вудс обсуждал со своими сокамерниками как жизнь в 1,5 на 3-метровой камере так и более глубокие темы - например, ощущения после вынесения судом смертного приговора.

В приказе об освобождении губернатор Браун написал: “Вудс исправился и показал, что он уже не тот человек, который когда-то совершил преступление”.

Сразу же после выхода из тюрьмы Вудс направился к берегу океана и посмотрел вдаль “так далеко, как только видят глаза”.