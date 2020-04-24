Полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС

Фото - пресс-служба Нацполиции

Нацполиция Крыма сообщила о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования, которые принимали участие в захвате штаба Военно-морских сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, они входили в состав незаконного вооруженного формирования и принимали участие в захвате штаба ВМС, а именно корвета "Хмельницкий", который затем должны были отбуксировать судном Вооруженных сил РФ. Одного из фигурантов наградили российской медалью за оккупацию Крыма.

20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.

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