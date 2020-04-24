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Полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС

Полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
24.04.2020, 14:14

Одного из фигурантов дела о захвате штаба Военно-морских сил наградили российской медалью за оккупацию Крыма

Нацполиция Крыма сообщила о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования, которые принимали участие в захвате штаба Военно-морских сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, они входили в состав незаконного вооруженного формирования и принимали участие в захвате штаба ВМС, а именно корвета "Хмельницкий", который затем должны были отбуксировать судном Вооруженных сил РФ. Одного из фигурантов наградили российской медалью за оккупацию Крыма.

  • 20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.

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Владислав Сердюк
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