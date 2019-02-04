Полицейский руководил незаконным сбытом наркотиков - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

СБУ заявила о разоблачении в Каменском Днепропетровской области организованной группировки по сбыту наркотиков, в которую входил сотрудник местного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, злоумышленники наладили поставки наркотических средств и психотропных веществ из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории Днепропетровской области.

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В СБУ говорят, что задокументировали несколько фактов противоправной деятельности участников группировки.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили партию наркотиков, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства.

Четверым злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотиков) УК. Двоим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.