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04.02.2019, 20:56

Полицейский руководил незаконным сбытом наркотиков - СБУ

Полицейский руководил незаконным сбытом наркотиков - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ говорят, что члены группировка создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории Днепропетровской области

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СБУ заявила о разоблачении в Каменском Днепропетровской области организованной группировки по сбыту наркотиков, в которую входил сотрудник местного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, злоумышленники наладили поставки наркотических средств и психотропных веществ из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории Днепропетровской области.

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В СБУ говорят, что задокументировали несколько фактов противоправной деятельности участников группировки.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили партию наркотиков, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства.

Четверым злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотиков) УК. Двоим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях. 

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Теги: наркоторговля, каннабис, марихуана, наркотик, опий
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