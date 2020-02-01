Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полицейского будут судить за жестокое обращение с животными

Полицейского будут судить за жестокое обращение с животными - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
01.02.2020, 19:24

Полицейский ударил бездомного пса вилами после того, как тот подошел к нему и его ребенку и стал лаять

В суд направлено обвинение против полицейского из Кривого Рога, который на глазах у своего малолетнего сына попытался жестоким образом убить собаку. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Сотрудник Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 УК).

Следствие установило, что 2 марта 2019 года полицейский ударил бездомного пса вилами после того, как тот подошел к нему и его ребенку и стал лаять. В ГБР уточняют, что собака подошла на расстояние около двух метров.

«Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента», - описали в ГБР действия правоохранителя.

Собака осталась жива, ее спасли очевидцы происшествия.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В 2018 году в Кривом Роге избили журналиста портала Первый Криворожский Николая Чирву, который готовил материал о возможном массовом убийстве бездомных собак в городе.

Еще по теме
Напишите нам
полиция животные гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 