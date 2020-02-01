Полицейского будут судить за жестокое обращение с животными

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В суд направлено обвинение против полицейского из Кривого Рога, который на глазах у своего малолетнего сына попытался жестоким образом убить собаку. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Сотрудник Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 УК).

Следствие установило, что 2 марта 2019 года полицейский ударил бездомного пса вилами после того, как тот подошел к нему и его ребенку и стал лаять. В ГБР уточняют, что собака подошла на расстояние около двух метров.

«Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента», - описали в ГБР действия правоохранителя.

Собака осталась жива, ее спасли очевидцы происшествия.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В 2018 году в Кривом Роге избили журналиста портала Первый Криворожский Николая Чирву, который готовил материал о возможном массовом убийстве бездомных собак в городе.