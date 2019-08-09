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Полиции разрешили уничтожить 70 тонн мака: суд думал 1,5 месяца

Полиции разрешили уничтожить 70 тонн мака: суд думал 1,5 месяца - Фото
Скриншот с видео
09.08.2019, 17:42

Одна из агрофирм в Полтавской области под видом масличного мака выращивала мак опийный

В Полтавской области одна из агрофирм под видом масличного мака вырастила 240 га запрещенного снотворного мака. Из такого количества растений можно изготовить наркотического вещества на семь миллиардов гривень, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По документам предприятия, 350 миллионов растений числились как масличный мак, на самом же деле, как говорят в полиции, это мак снотворный, в состав которого входят наркотически активные алкалоиды: морфин и кодеин.

Правоохранители отметили, что фирма осуществляла нелегальное культивирование наркосырья в промышленных масштабах, игнорируя все требования законодательства.

При этом полиция полтора месяца не могла получить разрешение суда на уничтожение посева. Все это время правоохранители вынуждены были применять меры, чтобы сырье не попало в нелегальный оборот.

"Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать "под хранение" поле сторонним организациям", - рассказали в полиции.

Только вчера Апелляционный суд Полтавской области дал разрешение на уничтожение растений.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК. Руководству агрообщества грозит до семи лет лишения свободы.

Чера стало известно, что суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест без применения браслета троим из девяти подозреваемых в контрабанде 400 кг кокаина, о разоблачении которой громко заявила полиция 2 июля. 

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