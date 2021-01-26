Полиция не нашла криминала в действиях экс-чиновника, который жестоко издевался над псом

Полиция закрыла уголовное дело против бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который привязал собаку к своему автомобилю и протащил по асфальту около 1,5 километров. Об этом сообщает Суспильне.

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Замглавы Староконстантиновской прокуратуры Сергей Комонюк сказал, что судебно-медицинская экспертиза, которую по неизвестной причине проводили в Харькове, выдала заключение, что обнаруженные у собаки телесные повреждения относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья, однако, от нанесенных травм у пса "признаков осложнения здоровья не обнаружено, а признаки увечья отсутствуют".

"Поэтому, на основании заключения этой экспертизы следственным отделом Красиловского отдела полиции принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения", – сказал прокурор.

По его словам, в полицию направлены материалы для решения вопроса о привлечении Байдича к админответственности, предусмотренной статьей о жестоком обращении с животными.

В полиции Хмельницкой области говорят, что собака сейчас проживает в их кинологическом центре. "Ему выделили отдельный вольер. Сейчас Барсик хорошо себя чувствует, он ухоженный и ждет новых хозяев, которые захотят принять его в свою семью", – сказали в полиции.

В ноябре 2019 в соцсетях было опубликовано видео издевательства. Бывший чиновник тогда сказал, что пес якобы агрессивен, поэтому он решил его вывезти. Фото, на которых видно, какие страдания причинил мужчина собаке, можно посмотреть здесь (Внимание! Контент содержит сцены жестокости!).

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Вадим Ребрина

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