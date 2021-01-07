Под Львовом мужчина управлял машиной, к которой привязал собаку. Полиция открыла дело

Полиция Львовской области открыла дело против 53-летнего жителя Новояворовска, управлявшего автомобилем, к которому была привязана собака. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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6 января во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили публикацию, в которой утверждается, что неизвестный мужчина управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого была привязана собака. В публикации было указано, что событие произошло на автодороге между селами Старычи и Шкло. Животное получило травмы.

Правоохранители опросили автора публикации и установили личность злоумышленника – им оказался 53-летний житель Новояворовска. Полиция открыла дело против него, подозреваемому грозит до трех лет ограничения свободы. Собаке предоставили медпомощь, угрозы жизни нет.

29 июля Киевсовет рекомендовал прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео- и фотоуслуг.

Владислав Сердюк

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