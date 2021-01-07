Под Львовом мужчина управлял машиной, к которой привязал собаку. Полиция открыла дело
Полиция Львовской области открыла дело против 53-летнего жителя Новояворовска, управлявшего автомобилем, к которому была привязана собака. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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6 января во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили публикацию, в которой утверждается, что неизвестный мужчина управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого была привязана собака. В публикации было указано, что событие произошло на автодороге между селами Старычи и Шкло. Животное получило травмы.
Правоохранители опросили автора публикации и установили личность злоумышленника – им оказался 53-летний житель Новояворовска. Полиция открыла дело против него, подозреваемому грозит до трех лет ограничения свободы. Собаке предоставили медпомощь, угрозы жизни нет.
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