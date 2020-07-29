В Киеве хотят запретить платные фото и видео с животными на улице

Депутаты Киевсовета предлагают ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используют животных в коммерческих целях

Киевсовет рекомендует прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео- и фотоуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

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Вчера, 28 июля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в Киеве.

Решение предлагает ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используют животных в коммерческих целях.

Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными.

"Город призывает Нацполицию в Киеве усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в столице", - подчеркнули в пресс-службе.

Депутаты отметили, что к городским властям обращаются многие зоозащитные организации, которые обеспокоены проблемой использования животных для «уличных» фотосессий.

"Бизнес" на животных можно увидеть во многих туристических местах и ​​даже на Крещатике. И его стоит классифицировать именно как жестокое обращение с животными. Ведь они не являются домашними любимцами, а лишь способом заработка", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Вадим Сторожук.

Решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

В пресс-службе ККГА уточнили сегодня LIGA.net, что речь идет именно о рекомендациях, а не полном запрете эксплуатации животных для предоставления платных видео- и фотоуслуг.

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Арина Толина

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