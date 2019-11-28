Киевский зоопарк выпустил на волю зубра: фото

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Киевский зоопарк передал молодого зубра в Национальный парк "Залесье". Впоследствии он будет отпущен в лес. Об этом сообющает пресс-служба зоопарка.

Зубр Мускат родился в зоопарке. Следующий год он проведет в адаптационном вольере площадью 2 га вместе с другими молодыми зубрами. Затем животное будет отпущено в лес.

В "Залесье" с 1965 года на площади 14 тыс га под охраной живет популяция зубра, и сейчас группа насчитывает 26 особей. Новый питомец очень важен для генетического разнообразия группы, отметили в зоопарке.

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