Киевский зоопарк выпустил на волю зубра: фото

Киевский зоопарк передал молодого зубра в Национальный парк "Залесье". Впоследствии он будет отпущен в лес. Об этом сообющает пресс-служба зоопарка.
Зубр Мускат родился в зоопарке. Следующий год он проведет в адаптационном вольере площадью 2 га вместе с другими молодыми зубрами. Затем животное будет отпущено в лес.
В "Залесье" с 1965 года на площади 14 тыс га под охраной живет популяция зубра, и сейчас группа насчитывает 26 особей. Новый питомец очень важен для генетического разнообразия группы, отметили в зоопарке.
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