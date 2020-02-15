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Полиция открыла дело о захвате оккупантами украинского судна

Полиция открыла дело о захвате оккупантами украинского судна - Фото
Фото: ЕРА
15.02.2020, 18:15

В западной части Азовского моря представители ФСБ РФ задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту

Нацполиция открыла уголовное производство по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна в Азовском море. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

Производство начато по статьям 146 (Незаконное лишение свободы) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) УК.

В прокуратуре отметили, что дело открыто по факту "незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту" , - написала Диденко.

Следствием установлено, что представители оккупационной администрации Крыма в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии агентству Интерфакс-Украина рассказал, что ГПСУ выясняет обстоятельства задержания судна. 

"Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем", - отметил спикер ГПСУ.

Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран. 

Как сообщалось ранее, сегодня российские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно.

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Крым фсб оккупация
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