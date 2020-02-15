Полиция открыла дело о захвате оккупантами украинского судна

Производство начато по статьям 146 (Незаконное лишение свободы) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) УК.

В прокуратуре отметили, что дело открыто по факту "незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту" , - написала Диденко.

Следствием установлено, что представители оккупационной администрации Крыма в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии агентству Интерфакс-Украина рассказал, что ГПСУ выясняет обстоятельства задержания судна.

"Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем", - отметил спикер ГПСУ.

Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран.

Как сообщалось ранее, сегодня российские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно.