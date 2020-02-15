Крымские оккупанты в Азовском море задержали украинских рыбаков

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Российские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно. Об этом пишет Интерфакс-Россия.

ФСБ РФ утверждает, что "четыре гражданина Украины на борту не имели документов, удостоверяющих их личности", а капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда" об остановке и пытался скрыться.

По информации издания, в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы, а также ставная сеть. "Судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, отсутствовали", - пишет Интерфакс.

Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства, команда задержана на 48 часов "до выяснения обстоятельств".

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