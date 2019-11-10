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Оккупанты построят в Крыму еще два СИЗО - правозащитник

Оккупанты построят в Крыму еще два СИЗО - правозащитник - Фото
Фото: ЕРА
10.11.2019, 15:08

Одно из них скорее всего появится в Симферополе

Российские оккупанты намерены построить в аннексированном Крыму два новых следственных изолятора, чтобы иметь возможность увеличить количество задержанных. Об этом сказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, передает Крым.Реалии.

По его словам, СИЗО Симферополя было одним из худших по условиями содержания в Украине.

"Я так понимаю, один изолятор в городе точно построят, с двумя блоками на 1000 и на 500 мест. Я не знаю, что мотивирует российскую власть, которая аннексировала Крым. Возможно, она пытается установить побольше объектов своей системы исполнения наказаний. Безусловно положительную или отрицательную оценку в этой ситуации давать нельзя, поскольку, с одной стороны, речь идет об улучшении условий, с другой - это, возможно, будет использоваться для увеличения количества задержанных", - отметил Павличенко.

По его мнению, строительство новых СИЗО на полуострове - это угроза для тех, кто на сегодняшний день на свободе, но понимает, что противостояние оккупационному режиму в Крыму может привести к потере свободы.

  • За пять лет оккупации Крыма на украинский полуостров страна-агрессор "под разными мотивами" переселила более 140 000 граждан России.

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