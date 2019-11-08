Оккупанты задержали ветерана крымскотатарского движения - Чубаров

Айше Сеитмуратова (Фото: Facebook Рефат Чубаров)

В оккупированном Крыму российские силовики задержали ветерана крымскотатарского движения, советскую диссидентку и историка Айше Сеитмуратову. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса, экс-нардеп Рефат Чубаров.

По его информации, задержание 82-летней женщины произошло на контрольном пункте Чаплинка.

Как сообщает Крымская солидарность, россияне больше часа продержали автобус, в котором ехала женщина, пропустив всех пассажиров, кроме нее. Предполагается, что причиной дополнительной проверки стало ее американское гражданство.

"У Айше Сейтмуратовой нет с собой средств связи и на данный момент о ней ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

Сейтмуратова принимала участие в крымскотатарском национальном движении, в советское время дважды находилась под арестом. После изгнания из СССР в 1978 году проживала в США, а после возвращения на полуостров занималась общественной деятельностью. После оккупации Крыма Россией неоднократно заявляла о своей проукраинской позиции.

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