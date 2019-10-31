Зверства НКВД над татарами. У Зеленского рассекретили документы

Андрей Смирнов и Рефат Чубаров (фото - пресс-служба Офиса президента)

Офис Президента передал Меджлису рассекреченные документы НКВД, касающиеся депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими – люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - рассказал о документах заместитель главы ОП Андрей Смирнов.

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Смирнов также подчеркнул, что это был лишь первый этап по расследованию событий 1944 года – и работы по поиску документов будут продолжаться. По его словам, все рассекреченные данные будут опубликованы в СМИ.

В сентябре в Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина.

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Фото: пресс-служба Офиса президента