В Крыму на пляж выбросило тело крымского татарина с гирей на шее

Фото: ru.krymr.com

На пляж в поселке Николаевка оккупированного Крыма выбросило на берег труп мужчины с привязанной к шее гирей. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Погибшим оказался крымский татарин Рашид Ягъяев. Об этом в комментарии изданию сообщил его брат Якуб Ягъяев.

"Говорит следствие, что в легких воды нет, вроде. Но у меня бумаги нет на руках. Но, значит, могли выбросить. Они сказали, через месяц будут все экспертизы. Я не знаю, что думать. С бизнесом все это. Ему должны были, он должен был…", – рассказал Якуб Ягъяев.

"Труп уже разлагался, еле вытащили. Голова и кисти отделились от тела", — сообщил источник телеканала ATR, близкий к семье погибшего.

Родственники еще в апреле сообщали о пропаже Рашида Ягъяева.

2 июля в оккупированном Судаке задержали крымского татарина Сейяра Эмирова.