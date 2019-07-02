В Судаке оккупанты задержали крымского татарина за пост в соцсети

Сейяр Эмиров (фото - Крымская солидарность)

Сегодня, 2 июля, в оккупированном Судаке задержали крымского татарина Сейяра Эмирова. Об этом сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев, передает Крым.Реалии.

Эмирова задержали 2 июля, возле дома его родителей.

"К нему приходили еще вчера, попросили проехать с ними, но он отказался, сославшись на то, что у сотрудников полиции не было постановления, сегодня его задержали возле дома родителей в Судаке", - сказал общественный защитник.

Каралиев добавил, что сейчас Эмиров находится в отделении полиции, куда общественного защитника не допускают.

"Меня не пускают в отделение, я не могу ознакомиться с материалами делa. Но мне он сказал, что задержан за пост в социальной сети ВКонтакте, датированный 2013 годом", - подчеркнул Каралиев.

"Суд" над Эмировым состоится 2 июля по обвинению в административном правонарушении по статье "производство и распространение экстремистских материалов".

18 июня В российском Ростове-на-Дону суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.