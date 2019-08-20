Бессмертный: Перспектива Крыма - государство крымских татар

Украине нужно говорить о том, что в перспективе Крым должен стать государством крымских татар. Об этом заявил бывший переговорщик ТКГ в Минске Роман Бессмертный в интервью Deutsche Welle.
"Судьба будущего Крыма связана со статусом титульной нации - крымских татар. И очевидно, что сегодня в правовом режиме надо вносить изменения в Конституцию - признавать Крым Крымскотатарской национальной автономией", - сказал политик.
По его словам, нужно принимать соответствующие законы, формировать правительство и парламент Крыма на материковой территории Украины. Нужно выполнять все гражданско-правовые действия по отношению к гражданам, которые живут в Крыму.
"Нужно поднимать вопрос в ООН относительно судьбы и будущего Крыма, перспективы судьбы Крыма. Я неслучайно говорю, что Украине не надо бояться говорить, что в перспективе Крым должен стать государством крымских татар", - резюмировал Бессмертный.
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