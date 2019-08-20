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Бессмертный: Перспектива Крыма - государство крымских татар

Бессмертный: Перспектива Крыма - государство крымских татар - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.08.2019, 22:31

Судьба будущего Крыма связана со статусом титульной нации - крымских татар

Украине нужно говорить о том, что в перспективе Крым должен стать государством крымских татар. Об этом заявил бывший переговорщик ТКГ в Минске Роман Бессмертный в интервью Deutsche Welle.

"Судьба будущего Крыма связана со статусом титульной нации - крымских татар. И очевидно, что сегодня в правовом режиме надо вносить изменения в Конституцию - признавать Крым Крымскотатарской национальной автономией", - сказал политик.

По его словам, нужно принимать соответствующие законы, формировать правительство и парламент Крыма на материковой территории Украины. Нужно выполнять все гражданско-правовые действия по отношению к гражданам, которые живут в Крыму. 

"Нужно поднимать вопрос в ООН относительно судьбы и будущего Крыма, перспективы судьбы Крыма. Я неслучайно говорю, что Украине не надо бояться говорить, что в перспективе Крым должен стать государством крымских татар", - резюмировал Бессмертный.

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  • Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году.
  • Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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