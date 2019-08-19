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19.08.2019, 10:32

"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото

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"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото

Участники акции требовали от российской власти деоккупации Крыма и освобождения политзаключенных

18 августа в центре Москвы группа активистов общественной организации "Стратегия-18" провела ряд одиночных пикетов. Об этом сообщает Крым.Реалии.

От российских властей требовали деоккупации Крыма, освобождения политзаключенных и пленных моряков, а также прекращения преследований крымских татар.

Свои требования участники протеста выражали с помощью плакатов. На них были написаны лозунги о преступном захвате РФ Крыма и атаке в Керченском проливе, незаконном лишении свободы украинских политзаключенных Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Павла Гриба и других.

Участники протеста уточнили, что "каждая новая акция сталкивается с меньшей агрессией местных жителей".

"Не теряем надежды наладить диалог с москвичами о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, они перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ", - рассказала о целях пикетов активистка Вера Лаврешина.

"Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", - добавила она.

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Теги: Москва, Крым, протест, пикет, Олег Сенцов, моряки, эдем бекиров
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