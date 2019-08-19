"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото

18 августа в центре Москвы группа активистов общественной организации "Стратегия-18" провела ряд одиночных пикетов. Об этом сообщает Крым.Реалии.

От российских властей требовали деоккупации Крыма, освобождения политзаключенных и пленных моряков, а также прекращения преследований крымских татар.

Свои требования участники протеста выражали с помощью плакатов. На них были написаны лозунги о преступном захвате РФ Крыма и атаке в Керченском проливе, незаконном лишении свободы украинских политзаключенных Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Павла Гриба и других.

Участники протеста уточнили, что "каждая новая акция сталкивается с меньшей агрессией местных жителей".

"Не теряем надежды наладить диалог с москвичами о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, они перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ", - рассказала о целях пикетов активистка Вера Лаврешина.

"Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", - добавила она.

В конце июля в Москве начались акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНА жестко разгоняют протесты. Задержано более 1000 активистов.

Ранее стало известно, что задержаниями в Москве командует беглый беркутовец Кусюк, которого подозревают в преступлениях против мирных протестующих на Майдане в Киеве.

На последней акции прошедшей в Москве 10 августа, по подсчетам Белого счетчика собралось от 50000 до 60000 человек. Более 200 из них были задержаны.

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