Дудь и Оксимирон призвали россиян выйти на протест: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посты знаменитостей с призывом поддержать акцию протеста в центре Москвы собрали более полумиллиона лайков

Российский видеоблогер Юрий Дудь и рэпер Оксимирон призвали россиян выйти на акцию протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа.

Дудь опубликовал свой призыв на страницах в Facebook и Instagram. Блогер сообщил, что к решению прийти на митинг его подтолкнули жестокие действия ОМОНА по отношению к участникам предыдущих акций. Он считает, что в сложившейся ситуации нельзя оставаться равнодушным к произволу властей.

"Я выйду на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - написал Дудь.

Позже Дудя поддержал известный российский рэпер Оксимирон. Он опубликовал видео в Instagram, в котором заявил, что подписывается под каждым словом блогера – и также придет на акцию.

"Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27-го и 3-го числа. Беспорядках, которых, на самом деле, не было", - сказал музыкант.

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоится 10 августа в 14:00. Она была согласована с властями города. Организаторы заявили, что на акцию смогут прийти до 100 тысяч человек.

  • В конце июля в Москве начались акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНА жестко разгоняют протесты. Задержано более 1000 активистов.
  • Ранее стало известно, что задержаниями в Москве командует беглый беркутовец Кусюк, которого подозревают в преступлениях против мирных протестующих на Майдане в Киеве.
  • Юрий Дудь - популярный в России блогер, автор популярного YouTube-шоу "вДудь". Его интревью со знаменитосятми стабильно набирают по несколько миллионов просмотров.
  • Мирон Федоров (известный под псевдонимом Oxxxymiron) - один из самых успешных реперов в РФ. В 2017 году ему удалось собрать аншлаг на стадионе "Олимпийский".

Смотрите также: Российский музыкант спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео 

Отправить:
Распечатать:
Теги: юрий дудь, протесты в Москве, Оксимирон, Oxxxymiron
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Стешенко тем, кого оговорил под пытками: Хочу извиниться - видео
Стешенко тем, кого оговорил под пытками: Хочу извиниться - видео
Дудь и Оксимирон призвали россиян выйти на протест: видео
Дудь и Оксимирон призвали россиян выйти на протест: видео
Мощный шторм надвигается на Одессу: фото, видео
Мощный шторм надвигается на Одессу: фото, видео
ТЭК Нафтогаз оспаривает в суде решение Кабмина о снижении цен на газ
Госпотребслужба прикрыла пиццерии Il Molino. Компания опровергает
FMCG Госпотребслужба прикрыла пиццерии Il Molino. Компания опровергает
Украина выбыла из числа крупнейших торговых партнеров России
Экономика Украина выбыла из числа крупнейших торговых партнеров России
Популярное
фото/видео
Стешенко тем, кого оговорил под пытками: Хочу извиниться - видео
Стешенко тем, кого оговорил под пытками: Хочу извиниться - видео
Дудь и Оксимирон призвали россиян выйти на протест: видео
Дудь и Оксимирон призвали россиян выйти на протест: видео 20:16
Мощный шторм надвигается на Одессу: фото, видео
Мощный шторм надвигается на Одессу: фото, видео 18:53
Футбол. Гол Месси признан лучшим голом Лиги чемпионов: видео
Футбол. Гол Месси признан лучшим голом Лиги чемпионов: видео 18:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 