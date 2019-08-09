Дудь и Оксимирон призвали россиян выйти на протест: видео

Российский видеоблогер Юрий Дудь и рэпер Оксимирон призвали россиян выйти на акцию протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа.

Дудь опубликовал свой призыв на страницах в Facebook и Instagram. Блогер сообщил, что к решению прийти на митинг его подтолкнули жестокие действия ОМОНА по отношению к участникам предыдущих акций. Он считает, что в сложившейся ситуации нельзя оставаться равнодушным к произволу властей.

"Я выйду на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - написал Дудь.

Позже Дудя поддержал известный российский рэпер Оксимирон. Он опубликовал видео в Instagram, в котором заявил, что подписывается под каждым словом блогера – и также придет на акцию.

"Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27-го и 3-го числа. Беспорядках, которых, на самом деле, не было", - сказал музыкант.

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоится 10 августа в 14:00. Она была согласована с властями города. Организаторы заявили, что на акцию смогут прийти до 100 тысяч человек.

В конце июля в Москве начались акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНА жестко разгоняют протесты. Задержано более 1000 активистов.

Ранее стало известно, что задержаниями в Москве командует беглый беркутовец Кусюк, которого подозревают в преступлениях против мирных протестующих на Майдане в Киеве.

Юрий Дудь - популярный в России блогер, автор популярного YouTube-шоу "вДудь". Его интревью со знаменитосятми стабильно набирают по несколько миллионов просмотров.

Мирон Федоров (известный под псевдонимом Oxxxymiron) - один из самых успешных реперов в РФ. В 2017 году ему удалось собрать аншлаг на стадионе "Олимпийский".

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