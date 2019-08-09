Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Песня посвящена ситуации в России: московским протестным акциям, пожарам в Сибири и геополитической обстановке в целом

Российский музыкант Вася Обломов опубликовал в YouTube клип на новую песню "Дым", в которой раскритиковал Кремль за задержание активистов на протестных акциях в Москве, то, как власть "борется" с лесными пожарами в Сибири, а также агрессию РФ на востоке Украины.

В композиции проводится аллегория, что страну "будто затянуло дымом", из-за которого "майор не разбирает букву закона", журналисты необъективно освещают события, а народ не замечает произвола правительства.

В конце клипа музыкант напомнил россиянам об их конституционном праве на мирный протест.

Смотрите также: Протесты в Москве. Более 1000 задержанных, избиения: фото, видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: музыка, вася обломов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Российский музыкант спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео
Российский музыкант спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео
Samsung показал сервис запуска компьютерных игр на смартфонах
Samsung показал сервис запуска компьютерных игр на смартфонах
В Киеве мужчина залез в офис и получил пулю в лицо: фото и видео
В Киеве мужчина залез в офис и получил пулю в лицо: фото и видео
Мнение Продавать что-то совсем другое: что движет желанием потребителей
Кабала или спасение? 10 вопросов о помощи МВФ, ЕБРР и других
Кабала или спасение? 10 вопросов о помощи МВФ, ЕБРР и других
Нафтогаз объявил о снижении цены газа для населения
ТЭК Нафтогаз объявил о снижении цены газа для населения
Популярное
фото/видео
Российский музыкант спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео
Российский музыкант спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео
В Киеве мужчина залез в офис и получил пулю в лицо: фото и видео
В Киеве мужчина залез в офис и получил пулю в лицо: фото и видео 12:20
Повалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в Киеве
Повалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в Киеве 11:50
Кино. Появился трейлер сиквела "Добро пожаловать в Зомбилэнд"
Кино. Появился трейлер сиквела "Добро пожаловать в Зомбилэнд" 10:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 