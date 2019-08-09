Российский музыкант спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео

Российский музыкант Вася Обломов опубликовал в YouTube клип на новую песню "Дым", в которой раскритиковал Кремль за задержание активистов на протестных акциях в Москве, то, как власть "борется" с лесными пожарами в Сибири, а также агрессию РФ на востоке Украины.

В композиции проводится аллегория, что страну "будто затянуло дымом", из-за которого "майор не разбирает букву закона", журналисты необъективно освещают события, а народ не замечает произвола правительства.

В конце клипа музыкант напомнил россиянам об их конституционном праве на мирный протест.

Смотрите также: Протесты в Москве. Более 1000 задержанных, избиения: фото, видео