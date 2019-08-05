Бубен против огня: шаманы "тушат пожары" в Сибири - видео

Более сорока шаманов из разных регионов Сибири собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы с помощью ритуалов "вызвать дождь". Видео некоего "магического действа" опубликовал Telegram-канал Mash.

После двухминутной готовности шаманы сообща приступили к выполнению ритуалов под аккомпанемент бубнов.

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь", - пишет Mash.

Собрала "заклинателей" на острове организация "Тэнгэри" - что-то вроде профсоюза для сибирских шаманов.

Ранее осадки пыталась вызвать Авиалесохрана РФ при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

29 июля губернатор Красноярского края страны-оккупанта РФ Александр Усс назвал лесные пожары обычным природным явлением, бороться с которым "бессмысленно и где-то даже вредно".

В Сибири сейчас горит более 3 млн гектаров леса. 90% охваченной огнем территории не тушат из-за "экономической нецелесообразности".

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