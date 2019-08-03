Трамп увидел карту пожаров в Сибири и позвонил Путину - CNN

Дональд Трамп, Владимир Путин (фото - Белый дом)

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину на этой неделе после того, как увидел карту распространения пожаров в Сибири. Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники в Белом доме.

По их словам, Трамп и Путин говорили в основном о необходимости назначить нового посла США в России, поскольку нынешний посланник Джон Хантсман скоро может оставить свою должность.

Хантсман и его жена в течение последних месяцев посещали прощальные обеды с коллегами-дипломатами, указывает CNN.

Конкретные имена для возможной замены в разговоре неназывались.

Путин и Трамп не обсуждали прекращение ракетного договора или новые санкции против России за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ранее Трамп заявил, что недавно беседовал с Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии.

Что касается санкций, что Госдеп официально объявил о них. Второй пакет санкций предусматривает противодействие распространению любого займа, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений (например, Всемирного банка или МВФ).