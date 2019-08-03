Трамп обсудил с Путиным и Китаем новую ядерную сделку

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению Трампа, Путин хотел бы заключить новое соглашение об ограничении арсеналов России и США.

"Они избавляются от каких-то (ракет - ред.), мы избавляемся от каких-то", - так описал Трамп суть возможной сделки и добавил, что Китай также должен быть вовлечен в процесс.

Президент США отметил, что новое соглашение может сэкономить странам деньги на оборонные расходы.