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Трамп обсудил с Путиным и Китаем новую ядерную сделку

Трамп обсудил с Путиным и Китаем новую ядерную сделку - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
03.08.2019, 09:25

Президент США говорит, что обсуждал с лидерами России и Китая новое соглашение о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению Трампа, Путин хотел бы заключить новое соглашение об ограничении арсеналов России и США.

"Они избавляются от каких-то (ракет - ред.), мы избавляемся от каких-то", - так описал Трамп суть возможной сделки и добавил, что Китай также должен быть вовлечен в процесс.

Президент США отметил, что новое соглашение может сэкономить странам деньги на оборонные расходы.

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дональд трамп владимир путин ядерное оружие
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