В Москве после акции протеста задержали более 200 человек

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В центре Москвы во время прогулки участников санкционированного митинга за честные выборы в Мосгордуму полиция задержала 221 человека. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По подсчетам Белого счетчика, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие от 50 до 60 тысяч человек (по данным полиции — 20 тысяч).

Митинг и концерт прошли спокойно, однако после его окончания около полутора тысяч человек отправились на прогулку к зданию администрации президента на Старой площади, сообщает Медуза.

Согласованный митинг закончился после выступления группы Кровосток. Часть людей направилась к Старой площади по соседней Мясницкой улице, некоторые поехали на метро.

По оценке корреспондента издания, к "неофициальной" части акции присоединились не больше полутора тысяч человек.

На Старой площади активистов встретила цепь ОМОНа, начались задержания.

В Москве сегодня прошел согласованный митинг за свободные выборы в Мосгордуму.

На митинге присутствовали, в числе прочих, рэп-исполнители Фэйс и Oxxymiron, группа Ic3peak, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь.

В конце июля в Москве начались акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНа жестко разгоняли протесты. Задержано более 1000 активистов.