В центре Москвы начались задержания: фото, видео

Российские силовики в Москве начали задерживать людей после согласованного с властями митинга на проспекте Сахарова. Об этом сообщает Медуза.
Задержания проходят на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией.
Маросейку опять перекрыли pic.twitter.com/6TBZeY5S6H— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
По данным ОВД-инфо, сейчас в Москве силовики задержали 71 человека, в Санкт-Петербурге – 78, в Ростове-на-Дону – 10.
Через пару минут после этого молодого человека с флагом задержали pic.twitter.com/roD0ygncyO— Медиазона (@mediazzzona) August 10, 2019
В Москве сегодня прошел согласованный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика" на 16:00, в нем приняли участие 48 800 человек.
На митинге присутствовали, в числе прочих, рэп-исполнители Фэйс и Oxxymiron, группа Ic3peak, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь.
В конце июля в Москве начались акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНа жестко разгоняли протесты. Задержано более 1000 активистов.