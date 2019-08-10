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В центре Москвы начались задержания: фото, видео

В центре Москвы начались задержания: фото, видео - Фото
Фото: ЕРА
10.08.2019, 18:48

Задержания проходят на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город

Российские силовики в Москве начали задерживать людей после согласованного с властями митинга на проспекте Сахарова. Об этом сообщает Медуза.

Задержания проходят на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией.

По данным ОВД-инфо, сейчас в Москве силовики задержали 71 человека, в Санкт-Петербурге – 78, в Ростове-на-Дону – 10.

В Москве сегодня прошел согласованный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика" на 16:00, в нем приняли участие 48 800 человек.

На митинге присутствовали, в числе прочих, рэп-исполнители Фэйс и Oxxymiron, группа Ic3peak, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь.

В конце июля в Москве начались акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНа жестко разгоняли протесты. Задержано более 1000 активистов.

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Москва выборы митинг Мосгордума
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