В Москве завершилась акция протеста: насчитали 48 800 человек

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В Москве завершился митинг за свободные выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика" на 16:00, в нем приняли участие 48 800 человек, пишет Медуза.

У российской полиции другие данные: два часа назад она сообщила о 20 000 протестующих на проспекте Сахарова.

По имеющейся информации, на акции задержали восьмерых человек.

На ней присутствовали, в числе прочих, рэп-исполнители Фэйс и Oxxymiron, группа Ic3peak, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь. Ic3peak после выступления увела полиция.

Жители не менее чем 40 городов России (в том числе Санкт-Петербурга, а также Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска) вышли на акции в знак солидарности с протестующими в Москве.

В Сантк-Петербурге у Гостиного двора на акции солидарности задержали, по разным данным, от 51 до 55 человек.Аакция проходила в формате одиночных пикетов, не требующих согласования. В общей сложности у Гостиного двора собралось около 300 человек.

В Ростове-на-Дону задержали семерых.

В Сибири, по данным представтелей российской оппозици, согласованные пикеты солидарности запланированы в Иркутске, Новосибирске, Омске и Кемерове (разница по времени с Москвой в этом регионе составляет 4 часа).