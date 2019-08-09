Протесты в Москве: в Telegram слили данные 3000 задержанных

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Персональные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, включая журналистов опубликовал анонимный телеграм-канал Товарищ майор. Об этом сообщает российское издание Медиазона.

Телеграм-канал называет таблицу с данными "базой сторонников Навального".

Отмечается, что в базе есть паспортные данные и номера телефонов журналистов Медиазоны, Радио Свобода, Медузы, МБХ медиа, Дождя и других. Некоторые из них были задержаны только во время акций протеста в начале июня в связи с делом против журналиста Ивана Голунова.

Кроме того, в таблице приведены личные данные задержанных участников акции 27 июля, которые впоследствии стали обвиняемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках". Опубликованы и данные независимых кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, действующих муниципальных депутатов, а также сотрудников канала Навальный LIVE и Открытой России.

Штаб Дмитрия Гудкова написал, что один из задержанных рассказал, что обнаружил в базе выдуманный домашний адрес, который он назвал полицейским после задержания. "Таким образом, сомнений в источнике слива не остается", - подчеркнули в штабе.

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