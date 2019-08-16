Постпред президента в АРК: Крым - это серая зона бесправия

Временно оккупированный Крым - это "серая зона бесправия", и об этом должны помнить украинские граждане, которые посещают полуостров. Об этом на пресс-конференции в Херсоне, состоявшейся в рамках проекта "Узники Кремля", заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Укринформ.
"Мы видим, что Крым - это серая зона бесправия, это территория, где любого гражданина Украины могут произвольно лишить свободы, просто банально придумав преступление", - отметил Кориневич.
По его словам, граждане, которые посещают временно оккупированный Крым, должны иметь в виду: там действительно опасно и пример тому, что произошло с Эдемом Бекировым, другими политзаключенными.
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