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Постпред президента в АРК: Крым - это серая зона бесправия

Постпред президента в АРК: Крым - это серая зона бесправия - Фото
Антон Кориневич (фото - скриншот видео телеканала Прямой)
16.08.2019, 06:46

Украинцев предупреждают, что поездки в аннексированный Россией Крым могут быть опасны

Временно оккупированный Крым - это "серая зона бесправия", и об этом должны помнить украинские граждане, которые посещают полуостров. Об этом на пресс-конференции в Херсоне, состоявшейся в рамках проекта "Узники Кремля", заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Укринформ.

"Мы видим, что Крым - это серая зона бесправия, это территория, где любого гражданина Украины могут произвольно лишить свободы, просто банально придумав преступление", - отметил Кориневич.

По его словам, граждане, которые посещают временно оккупированный Крым, должны иметь в виду: там действительно опасно и пример тому, что произошло с Эдемом Бекировым, другими политзаключенными.

  • 12 декабря 2018 года российские силовики на въезде в оккупированный Крым задержали Бекирова, который ехал навестить мать. Ему вменяют "передачу взрывоопасных веществ"
  • 11 июня 2019 года ЕСПЧ потребовал от России поместить Бекирова в больницу. Решение до сих пор не выполнено.

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Крым антон кореневич
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