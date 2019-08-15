"Не смог дойти". Оккупанты в Крыму перенесли суд по делу Бекирова

Эдем Бекиров (фото - Радио Свобода)

Сегодня, 15 августа, "верховный суд" в оккупированном Крыму должен был определить, какой именно "местный суд" будет рассматривать дело политзаключенного Эдема Бекирова по сути - "Красноперекопский районный суд" или "Центральный районный суд Симферополя", но заседание перенесли. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечается, что Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Для этого ему необходимо было прийти с камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО, но из-за боли в спине он не смог этого сделать.

По той же причине два дня назад Бекиров не встретился со своим адвокатом.

Заседание "верховного суда" оккупантов перенесено на 14:00 20 августа.

12 декабря 2018 года российские силовики на въезде в оккупированный Крым задержали Бекирова, который ехал навестить мать. Ему вменяют "передачу взрывоопасных веществ".

11 июня 2019 года ЕСПЧ потребовал от России поместить Бекирова в больницу. Решение до сих пор не выполнено.

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