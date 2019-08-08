Без врачей и лечения. Суд в Крыму продлил арест Бекирову

Бекиров

Так называемый верховный суд Крыма сегодня продлил арест для украинского политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

Согласно сегодняшнего решения, Бекиров пробудет под стражей до 11 октября.

Денисова уточнила, что адвокаты политзаключенного предоставили все необходимые документы для изменения меры пресечения на домашний арест. "Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - добавила она.

По словам украинского омбудсмена, 15 августа этот же так называемый суд будет решать, какому суду поручить рассмотрение дела Бекирова по существу. Его могут передать в суд Красноперекопска либо Симферополя.

В очередной раз Денисова подчеркнула, что Бекиров ввиду состояния своего здоровья может не выдержать этапирования в Красноперековск. К тому же, он уже заявил о готовности начать голодовку в случае принятия решения об этапировании.

12 декабря 2018 года россияне Бекирова на въезде в аннексированный Крым. Ему вменяют "передачу взрывоопасных веществ". Мужчина - житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, в Крым он ехал для посещения 78-летней матери и родственников.

11 июня 2019 года ЕСПЧ потребовал от России поместить Бекирова в больницу. Решение до сих пор не выполнено.

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