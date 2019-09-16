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В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина

В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина - Фото
Эйнар Эюпов (фото - facebook.com/gunduz.bey.16)
16.09.2019, 15:44

Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 г, после чего связь с ним прервалась

В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в оккупированном Крыму нашли тело крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года. Об этом в Facebook сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев.

По его словам, труп нашла женщина, которая посла в лесу коз.

Мустафаев напомнил, что Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 г, после чего связь с ним прервалась, все это время о нем ничего не было известно.

9 июля на пляж в поселке Николаевка оккупированного Крыма выбросило на берег труп мужчины с привязанной к шее гирей. Погибшим оказался крымский татарин Рашид Ягъяев.

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Крым крымские татары Эйнар Эюпов
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