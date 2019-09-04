Полиция Польши подозревает троих украинцев в подготовке теракта

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Польская полиция задержала трех граждан Украины - двух мужчин и женщину, которые на опубликованном в Интернете видеоролике угрожали устроить теракт в Варшаве. Об этом сообщил в среду, 4 сентября, пресс-секретарь польской полиции Мариуш Цярка, передает Укринформ.

"Благодаря быстрому и эффективному взаимодействию отделов борьбы с киберпреступностью главного управления полиции и полиции Варшавы, а также криминалистов, мы точно установили место нахождения этих лиц", - заявил Цярка.

Он добавил, что подозреваемые были задержаны подразделением криминальной полиции в рамках действий по обеспечению безопасности международных мероприятий с 80-летия начала Второй мировой войны, состоявшихся 1 сентября в Варшаве.

Представитель полиции сообщил, что на месте пребывания граждан Украины было обнаружено оружие, которое передано на экспертизу. По предварительной информации, это оружие не является огнестрельным. Полиция допросила задержанных лиц.

Цярка также отметил, что задержанные лица должны были осознавать последствия своих действий. По его словам, если бы в момент действий контртеррористов эти люди держали в руках это оружие, то операция могла бы завершиться трагически для них.

Во время памятных мероприятий с 80-летию начала Второй мировой войны в Варшаве были приняты усиленные меры безопасности: центр города оцепила полиция, в небе над центром польской столицы кружили полицейские вертолеты.

1 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что во время его визита в Польшу был достигнут "прорыв в отношениях" между двумя странами.

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