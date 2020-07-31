Полиция: Пьяный мужчина застрелил из ружья двух котят на глазах у детей

В Черниговской области мужчину подозревают в хулиганстве. Полиция говорит, что он застрелил двух котят на глазах у детей

Полиция Черниговской области привлекла к ответственности мужчину, который, по их данным, застрелил двух котят из двухстволки на глазах у детей. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции заявляют, что 29 июля они получили сообщение, что в одном из сел Носовского района мужчина застрелил из ружья котят, а в это время во дворе игрались малолетние дети.

Когда полиция приехала на место, то обнаружила мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Во дворе правоохранители обнаружили тела двух котят, а около дома нашли и изъяли охотничье ружье и 15 патронов к нему. Полиция направила мужчину на медосмотр, где подтвердилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был осужден за совершение тяжкого преступления. Теперь против него открыли дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

29 июля сообщалось, что в Киеве хотят запретить платные фото и видео с животными на улице.

Владислав Сердюк

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